لتغيبهم عن العمل، إحالة 14 طبيبا وعاملا بوحدة الطليحات الصحية بسوهاج للتحقيق

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، قرية الطليحات التابعة لمركز جهينة، لمتابعة مستوى الخدمات والأوضاع العامة بالقرية.

وخلال توجهه إلى مركز جهينة، لاحظ المحافظ سوء حالة طريق العبادلة – جهينة بمركز المراغة، موجهًا مسئولي الوحدة المحلية بسرعة رفع كفاءة الطريق وتمهيده، وإزالة أي تراكمات أو مخلفات بما يضمن سهولة حركة المواطنين والمركبات.

محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات بقرية "الطليحات" ويوجه بعدد من الإجراءات الفورية

واستهل المحافظ الجولة بتفقد الوحدة الصحية بقرية الطليحات، حيث اطمأن على توافر الأدوية والأمصال الضرورية بالصيدلية، ووجه بإحالة 14 من الأطباء والعاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق أو مبرر قانوني، كما تفقد المحافظ مكتب الإرشاد الزراعي بالقرية، وتابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد عدد من المطاعم والمحال التجارية بالقرية، موجها بالتأكد من مستوى النظافة العامة بالمطاعم، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وسلامة التراخيص، كما تفقد وحدة الإسعاف بالقرية، واطمأن على تواجد المسعفين، وجاهزية الأجهزة والمعدات الطبية بسيارة الإسعاف، موجها بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة.

وخلال تفقده شوارع القرية، التقى المحافظ عددًا من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، حيث وجه بعرض مذكرة تفصيلية بشأن شكاوى المواطنين المتكررة من أحد المخابز بالقرية بسبب نقص وزن رغيف الخبز وسوء مواصفاته، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

ولاحظ المحافظ خلال الجولة تآكل أحد أعمدة الإنارة بالقرب من مبنى الوحدة المحلية للقرية، موجهًا بسرعة التنسيق مع قطاع الكهرباء لإجراء الصيانة اللازمة أو استبداله حفاظًا على سلامة المواطنين.

واختتم "سراج " الجولة بتوجيه مسئولي الوحدة المحلية برفع مستوى النظافة العامة بشوارع القرية، وإزالة أي مخلفات أو تراكمات أولًا بأول، مؤكدًا على ضرورة تكثيف المرور الميداني والمتابعة اليومية للخدمات لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة بالقرى.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

