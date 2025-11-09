جامعة سوهاج تنظم ندوة لـ 3 آلاف طالب للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

نظمت جامعة سوهاج اليوم الأحد ندوة توعوية شارك بها 3 آلاف طالب وطالبة، للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية في النظام السياسي المصري، حيث تبدأ غداََ أولى أيام انتخابات مجلس النواب داخل بعض المحافظات لعام 2025، والتى تمثل محطة محورية في مسار الحياة السياسية بمصر" بمشاركة 3000 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

تحفّز الطلاب على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب

وأوضح النعماني، أن الجامعة تلبي نداء الوطن وتعزز الديمقراطية وتدعم المشاركة الانتخابية، من خلال تنظيم سلسلة مكثفة من الندوات التوعوية للطلاب وجميع منسوبي الجامعة بمختلف الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد، استعداداََ لحشد همة وعزيمة شباب الجامعة لضرب أروع الأمثلة في المشاركة السياسية، داعيًا جميع منتسبي الجامعة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم بحرية وشفافية.

وذكر الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم أن الندوه شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب من مختلف الفرق والأقسام، مما يبرهن على اهتمامهم بالمشاركة وبالتصويت كواجب وطني وممارسة حضارية تساهم في بناء المستقبل، وتعزز الديمقراطية، وترسخ الوعي السياسي الذي يساهم في بناء مجتمع أكثر نضجًا وقدرة على التمييز، مؤكدا انه بمساهمة شبابنا القويه والإيجابية نبني وطنا قويا ومستقرا.

وقال الدكتور طلعت علي عميد كلية الهندسة، إن إدارة الكلية نظمت ندوة توعوية كبرى لجميع طلاب الفرق الدراسية،، حيث مثلت الندوة انتفاضة لتحفيز الروح الوطنية وشعور الانتماء والولاء للوطن، حيث تم التأكيد على أهمية النزول غدًا إلى اللجان الانتخابية والتصويت داخل صناديق الاقتراع، والادلاء باصواتهم لاختيار المرشح الأنسب والأصلح، مضيفًا أنه تم توضيح مدى ثقة الدولة ومواطنيها فى نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة انتخابات حرة نزيهة فى أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم.

وأشارت الدكتورة نادية صالح عميدة كلية التمريض، أن الندوة استهدفت الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية، وتعزيز الوعي بضرورة اختيار المرشح الأفضل صاحب الرؤية والطموح، الذى يمتلك برنامج انتخابي قوي يضع فيه آمال وهموم المواطنين، مضيفة أن الندوة سلطت الضوء على أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة، وأن الصوت الانتخابي هو الضمان الحقيقي لاستمرار مسيرة التنمية.

