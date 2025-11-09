الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

بدء تنفيذ مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

بدء تنفيذ مشروعات
بدء تنفيذ مشروعات تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فيتو
 تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بدء أعمال تنفيذ مشروع تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب سوهاج، ومشروع صرف صحى قرية أولاد عزاز، ومشروع صرف صحى منطقة المنياوي، والممولة من بنك التعمير الألمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبى EIB، والمفوضية الأوروبية EU، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO، وحكومة جمهورية مصر العربية، ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
 

بدء تنفيذ مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف بسوهاج  

 وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن مشروع تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب سوهاج يتمثل فى إعادة تأهيل المحطة القديمة بطاقة 1000 لتر لكل ثانية، ومأخذ المحطة والمروقات والمرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة، ما يزيد كمية المياه المنتجة من 26 ألف متر مكعب لكل يوم إلى 34 ألف متر مكعب لكل يوم، ومشروع محطة رفع صرف صحى قرية أولاد عزاز، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 181 لترا لكل ثانية، وشبكة انحدار بطول 21 ألف متر طولى وخط طرد بطول 5 آلاف متر طولى، ومحطة رفع صرف صحى منطقة المنياوى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 124 لترا لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 13 ألف متر طولى وخط طرد بطول 4 آلاف متر طولي، وأنه يستفيد من المشروع 40 ألف نسمة، حيث شدد رئيس مياه سوهاج على الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ لدخول المشروعات الخدمة وزيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالمحافظة.
 

 

وأضاف المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر مستشار الشركة لشئون التعاون الدولى، أن المشروعات الممولة وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى IWSP 2، تشمل أيضًا مشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 4 بمدينة سوهاج، والذى يستفيد منه 275 ألف نسمة، وانه جارٍ إعداد مستندات الطرح ومشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف صحي رقم 5 بمدينة طهطا، والذى يستفيد منه 513 ألف نسمة، وجارٍ إعداد مستندات الطرح ومشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 6 بمركز طهطا والذى يستفيد منه 694 ألف نسمة، وجارٍ إعداد مستندات الطرح.

الجريدة الرسمية