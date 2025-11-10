الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دقيق مهرب وعدم إعلان تسعيرة، تموين الفيوم يحرر 40 مخالفة

دقيق مهرب، فيتو
دقيق مهرب، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة علي أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة، منها 25 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج ، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

 سلع تم التحفظ عليها

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت علي 5 شكائر دقيق بلدي بإجمالي 25 كيلوجراما معدة للبيع في السوق السوداء، كما حررت 6 مخالفات  عدم إعلان عن اسعار الدقيق لمستودع دقيق بلدى،  ومحل تسالي، ومحل أعلاف، ومخبز سياحي ومحل بويات وبقالة.

التحفظ على أسطوانات بوتاجاز ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

التحفظ على مواد غذائية فاسدة ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد أرصدة محطات البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسطوانات بوتاجاز التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات علي المخابز عدم نظافة ادوات العجين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

ضبط 91 مخالفة تموينية بحملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 169 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

إحباط محاولة تهريب 10 اطنان دقيق مدعم للسوق السوداء بالفيوم

التحفظ علي 2 طن أسمدة محظور تداولها و1.6 طن دقيق في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

التحفظ علي 1.5 طن كبدة ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 107 مخالفات في حملات تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

الأكثر قراءة

في غير حالة التلبس، كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

انخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

انخفاض جديد في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

إجلاء مليون شخص بسبب إعصار فونج وونج في الفلبين

بشير التابعي: الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك 16-0

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية