دقيق مهرب وعدم إعلان تسعيرة، تموين الفيوم يحرر 40 مخالفة

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة علي أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة، منها 25 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج ، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت علي 5 شكائر دقيق بلدي بإجمالي 25 كيلوجراما معدة للبيع في السوق السوداء، كما حررت 6 مخالفات عدم إعلان عن اسعار الدقيق لمستودع دقيق بلدى، ومحل تسالي، ومحل أعلاف، ومخبز سياحي ومحل بويات وبقالة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد أرصدة محطات البترول.

