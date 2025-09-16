الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 91 مخالفة تموينية بحملة مكبرة على أسواق الفيوم

المخابز، فيتو
اعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن أن المديرية شنت حملة مكبرة على الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أن الحملة تمكنت من تحرير 91 مخالفة تموينية متنوعة، منها 69  مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الإنتاج عن 90 جرام للرغيف، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس وعدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي  طن دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول.

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات على الأسواق حملات علي الاسواق والمحال التجارية

