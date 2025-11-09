تفاصيل اجتماع مجلس إدارة غزل المحلة مع علاء عبد العال

18 حجم الخط

الدوري المصري، عقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، اجتماعًا مع الكابتن علاء عبد العال، وذلك لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ووضع خارطة الطريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

واستعرض الاجتماع أبرز الملفات الفنية والإدارية الخاصة بفريق غزل المحلة، بما في ذلك خطة الإعداد خلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز عدد من عناصر قطاع الناشئين تمهيدًا لدمجهم في تدريبات الفريق الأول قبل انطلاق بطولة كأس رابطة الأندية منتصف ديسمبر المقبل.

وتناول الاجتماع أيضا ملف تدعيمات يناير، حيث ناقش المجلس مع الجهاز الفني الاحتياجات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا حرصه على توفير كل ما يلزم لدعم الفريق فنيًا وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء على ستاد غزل المحلة.

غزل المحلة الأكثر تعادلا في الدوري الممتاز

يعد غزل المحلة بقيادة مدربه علاء عبد العال المدير الفني أكثر أندية الدوري الممتاز تحقيقا للتعادل في المسابقة بواقع 10 مباريات بعد مرور الجولة الثالثة عشر.

أما الإسماعيلي فهو أقل فرق الدوري الممتاز تعادلا بواقع مباراة واحدة فقط خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري هذا الموسم.

وواصل سيراميكا كليوباترا تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13

1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- زد 17 نقطة

9- البنك الأهلي 16 نقطة

10- غزل المحلة 16 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- مودرن سبورت 16 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 10 نقاط

18- الإسماعيلي 10 نقاط

19- طلائع الجيش 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط



نتائج مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري



غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت

الجونة 0-1 فاركو

الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية

بيراميدز 2-1 الاتحاد السكندري

الزمالك 3-1 طلائع الجيش

سيراميكا كليوباترا 2-1 بتروجت

الأهلي 0-0 المصري

وادي دجلة 1-1 حرس الحدود

زد 1-1 البنك الأهلي

المقاولون 1-1 سموحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

