ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري، واصل سيراميكا كليوباترا تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة االثالثة عشر.

1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة
2- الأهلي 23 نقطة
3- الزمالك 22 نقطة
4- بيراميدز 20 نقطة
5- المصري 20 نقطة
6- وادي دجلة 20 نقطة
7- إنبي 18 نقطة
8- زد 17 نقطة
9- البنك الأهلي 16 نقطة
10- غزل المحلة 16 نقطة
11- سموحة 16 نقطة
12- مودرن سبورت 16 نقطة
13- بتروجيت 15 نقطة
14- الجونة 15 نقطة
15- حرس الحدود 13 نقطة
16- فاركو 12 نقطة 
17- المقاولون العرب 10 نقاط 
18- الاسماعيلي 10 نقاط 
19- طلائع الجيش 10 نقاط 
20- الاتحاد 8 نقاط 
21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط 
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

نتائج مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري


غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت

الجونة 0-1 فاركو 

الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية 

بيراميدز 2-1 الاتحاد السكندري 

الزمالك 3-1 طلائع الجيش

سيراميكا كليوباترا 2-1 بتروجت 

الأهلي 0-0 المصري 

وادي دجلة 1-1 حرس الحدود 

زد 1-1 البنك الأهلي 

المقاولون 1-1 سموحة 

 

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

