وليد صلاح الدين: الأهلي استحق السوبر، والفوز بالبطولة يمنح توروب ثقة للمستقبل

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وقال صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: "أبارك لجمهور الأهلي والجهاز الفني واللاعبين على هذا الإنجاز، وهاردلك للزمالك وجماهيره ولاعبيه وجهازه الفني ولمجلس إدارته، المباراة كانت قوية واستمتع بها الجميع، لكننا كنا الأفضل لذلك استحقينا الفوز والتتويج بالبطولة".

وواصل:" كنا الأفضل في كل مباراة، وسيطرنا على مجريات اللعب حتى في المباريات التي لم نفز بها. ارتكبنا بعض الأخطاء في المباريات الماضية، لذا لا مانع من تلقي الفريق بعض الانتقادات".

واكمل: "كنا الأفضل أمام الزمالك في كل الجوانب، والفوز بكأس السوبر المصري سيكون فارقًا مهمًا في مسيرة توروب مع الأهلي، وسيمنحنا مزيدًا من الثقة في البطولات المقبلة".

وأضاف مدير الكرة: "نستحق البطولة لأننا كنا الأفضل، جميع اللاعبين إخوة وسيجتمعون غدا في منتخبي مصر الأول والثاني، وكلنا إخوة وهذه هي قيمة مصر، اليوم نقلنا الصورة الحقيقية للأهلي والزمالك كأقوى فريقين في مصر والوطن العربي".

مباراة الأهلي والزمالك

وتوج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

وسدد تريزيجيه أولى كرات النادي الأهلي علي شباك الزمالك في الدقيقة 8، قبل أن يتصدي لها عواد.

وشهدت الدقيقة 34 كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شبكو بانزا، لكنها مرت بسلام علي مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 38 سدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي علت مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 40 سدد شيكو بانزا كرة رأسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 44 سجل اشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره الزمالك بأسيست من زيزو.

وفي الدقيقة 55 تعرض جراديشار للإصابة ليغادر ملعب المباراة ويحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وفي الدقيقة 68 خرج تريزيجيه بسبب الإصابة ليحل محمد علي بن رمضان بدلا منه.

و في الدقيقة 71 سجل مروان عطية هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره الزمالك.

وسجل سيف الجزيري هدفا للزمالك أمام النادي الأهلي في الدقيقة 78 لكن تم إلغاؤه لوجود خطأ علي لاعب الزمالك.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

