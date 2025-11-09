محمد يوسف: جماهير الأهلي عنصر أساسي واللاعبون لديهم دوافع وراء تحقيق السوبر

18 حجم الخط

عبر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي عن سعادته بعد التتويج ببطولة السوبر المصري ، عقب الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

ووجه محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، الشكر إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي، إضافة إلى مجلس إدارة النادي، على الجهود الكبيرة التي أسهمت في تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري.

وأكد يوسف أن الفريق واجه ضغوطا كبيرة خلال المباريات الماضية، إلا أن جميع العناصر تعاملت بروح عالية وإصرار كبير لتحقيق الفوز والحفاظ على استمرارية النجاحات.

وأشار المدير الرياضي إلى أن لاعبي الأهلي كانوا يتحلون بدوافع قوية للفوز على الزمالك والتتويج بالكأس، مؤكدا أن تحملهم للمسئولية جاء لإسعاد جماهير النادي الوفية التي تقف دائمًا خلف الفريق في كل المواقف والبطولات.

كما شدد يوسف على أن جماهير الأهلي تمثل عنصر أساسي في كل إنجازات الفريق، وتستحق التقدير دائما لدعمها المستمر ومساندتها للاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني واللاعبين سيواصلون العمل لتقديم أفضل مستوياتهم خلال الموسم الجاري من أجل التتويج ببطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والزمالك

وتوج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

وسدد تريزيجيه أولى كرات النادي الأهلي علي شباك الزمالك في الدقيقة 8، قبل أن يتصدي لها عواد.

وشهدت الدقيقة 34 كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شبكو بانزا، لكنها مرت بسلام علي مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 38 سدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي علت مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 40 سدد شيكو بانزا كرة رأسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 44 سجل اشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره الزمالك بأسيست من زيزو.

وفي الدقيقة 55 تعرض جراديشار للإصابة ليغادر ملعب المباراة ويحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وفي الدقيقة 68 خرج تريزيجيه بسبب الإصابة ليحل محمد علي بن رمضان بدلا منه.

و في الدقيقة 71 سجل مروان عطية هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره الزمالك.

وسجل سيف الجزيري هدفا للزمالك أمام النادي الأهلي في الدقيقة 78 لكن تم إلغاؤه لوجود خطأ علي لاعب الزمالك.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

