المقاولون العرب يتعادل مع سموحة 1-1 في الدوري المصري

تعادل فريق المقاولون العرب أمام نظيره سموحة بهدف لمثله اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وتقدم عبده يحيي أولا لصالح سموحة قبل أن يتعادل شكري نجيب لصالح المقاولون من ضربة رأس.

تشكيل المقاولون العرب أمام سموحة

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد حامد، جوزيف أوشايا، أحمد مجدي كهربا، إسلام عبد اللاه.

خط الوسط: عمر الوحش، مصطفى جمال، إسلام جابر.

خط الهجوم: محمد سالم، شكري نجيب، جواكيم أوجيرا.

تشكيل سموحة أمام المقاولون العرب

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب

هشام حافظ ـ محمد دبش ـ عبد الرحمن عامر ـ عمرو السيسي ـ سمير فكري ـ حسام أشرف ـ سامادو ـ محمد رجب ـ عبده يحيى ـ أحمد فوزي

ويحتل المقاولون العرب المركز 19 فى جدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من 12 مباراة، بينما يتواجد سموحة فى المركز 12 برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

حكام مباراة المقاولون وسموحة

وأدار لقاء المقاولون العرب ضد سموحة طاقم حكام مكون من: هيثم عثمان (حكما للساحة)، إسلام أبو العطا وأحمد زيدان (مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، ومحمد ناصر عباس ومصطفى مدحت (تقنية الفيديو).

ويشهد الموسم الحالي مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، ويقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب وعددهم 7 فرق والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري بمشاركة آخر 14 فريق بعد نهاية المرحلة الأولي.

قائمة سموحة الكاملة في مواجهة المقاولون

حراسة المرمى: الهاني سليمان وميهوب وتيمور

خط الدفاع: شريف رضا ودبش ومحمد رجب وميدو مصطفى وهشام حافظ، عبدالرحمن عامر

خط الوسط: عماد فتحي وعمرو السيسي وأحمد فوزي وسمير فكري، الحبيب احمد وسامادو واحمد خالد ومحمد كونيه، مكرونه

خط الهجوم: عبده يحيى واحمد ايهاب وحسام أشرف وبابا بادجي

