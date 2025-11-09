حفاظا على صحتك، تجنب الإفراط في تناول الخبز والسكريات ومنتجات الألبان

18 حجم الخط

انتشرت الإصابة بالأمراض المناعية والأمراض الخبيثة والالتهابات وذلك بين الكبار والصغار وللأسف معظم الأشخاص يشكون من العديد من الأمراض.

وانتشار الأمراض يرجع إلى العادات الغذائية الخاطئة حيث أن الإفراط فى تناول المعجنات والمقبلات والمقليات والوجبات السريعة والحلوى وجميعها أكلات غير صحية تدمر الصحة بشكل عام.

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، إن سبب انتشار الأمراض المناعية. الخبيثة هو تناول السكريات والحلوى والسكر الأبيض وإضافته للطعام، وكذلك الخبز ومنتجات الدقيق الأبيض لاحتوائها على الجلوتين، والألبان ومنتجاتها مثل الجبن والزبادي لاحتوائها على اللاكتوز.

المعجنات

مخاطر الدقيق والسكر واللبن

وأضاف على، أن هذه الأكلات بمثابة سموم تدخل الجسم تدمر المناعة وتزيد من الالتهابات وتسبب مشاكل المعدة وايضا تسبب الأمراض المناعية لذا، يجب الإمتناع عن كل ماهو سكر ودقيق ولبن حليب بجميع منتجاتهم حفاظا على الصحة.

وتابع، أن المشكلة تكمن فى السكر واللاكتوز والجلوتين، وهذه المواد تؤثر على غشاء المعدة وترفع السكر بالدم وتسبب الحساسية والالتهابات وجميعها تؤثر على المناعة وتسبب السمنة بأنواعها وترفع الضغط والسكر بالدم ما يسبب الإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة.

استبدال حليب الأبقار بلبن الماعز

وعن إمكانية تناول لبن الماعز بدلا من حليب الأبقار، قال الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، أن حليب الماعز بالفعل يحتوى على نسبة قليلة من اللاكتوز، ولكن لا يفضل تناوله بينما يمكن تناول منتجاته من الجبن فجبن الماعز لا ضرر منه، بينما جبن اللبن البقرى ممنوع تماما وجميع منتجات حليب الأبقار، وذلك حفاظا على الصحة.

