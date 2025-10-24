الجمعة 24 أكتوبر 2025
إزاي توفري لطفلك اللبن أثناء تواجده بالحضانة

طفل،فيتو

تهتم بعض الأمهات بالرضاعة الطبيعية منذ الولادة لتغذية الطفل والحفاظ على مناعته ونموه بشكل صحى، ولكن أحيانا يحتاج الطفل إلى الحضانة ما يؤثر على الرضاعة.

وفترة تواجد الحفل فى الحضانة تحرص بعض الأمهات على الذهاب باستمرار للطفل في الحضانة لإرضاعه حفاظا على إدرار اللبن وعدم جفافه.

3 أشياء تمنع نزول لبن الأم 

وتقول الدكتورة أسماء صادق استشارى طب الأطفال والرضاعة الطبيعية، إن هناك 3 أشياء تمنع نزول لبن الأم، منها:-

  • الحزن
  • التوتر
  • آلام الجسم

وأضافت أسماء، أن الحزن يمنع إدرار لبن الثدى وكذلك التوتر ووجود آلام بالجسم مهما تناولت الأم مسكنات، حيث يجب أن تكون الأم بصحة جيدة وحالتها النفسية جيدة ولا تشعر بالتوتر حتى ينزل لبن الثدى إلى المولود.

وتابعت، أنه عند حجز الطفل فى الحضانة على الأم أن تتعامل مع الأمر بهدوء وعدم الحزن نهائيا والقيام بشفط لبن الثدى لمدة 20 دقيقة كل 3 ساعات، وحفظ اللبن وإرساله للطفل فى الحضانة بالتنسيق مع الطبيب المعالج والمستشفى ويمكن حفظه بالفريزر فى حالة رفض الطبيب إعطاء الطفل لبن الأم.

الرضاعة الطبيعية 

أهمية شفط لبن الثدى كل 3 ساعات 

وأوضحت الدكتورة أسماء صادق استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن شفط اللبن من الثدى لمدة 20 دقيقة كل 3 ساعات يحفز الجسم والمخ على إدرار اللبن وزيادته والتكاسل أو الإهمال فى هذه الخطوة يعطى أمر للمخ بالفطام وبالتالى تقل الرضاعة، بينما شفط اللبن باستمرار يحافظ على إدراره وزيادته لحين خروج الطفل من الحضانة.

وأضافت، أنه حتى لو الثدى فارغ ولا ينزل نقطة لبن واحدة أثناء تشفيط اللبن، يجب على الأم الاستمرار فى شفط اللبن لمدة 20 دقيقة لتحفيز الجسم على الإدرار، ويكون الشفط من خلال شفاط الرضاعة اليدوي أو الكهربائى حسب المتوفر، المهم شفط اللبن.

في اليوم العالمي للتأتأة، تعرف على ماهية المشكلة وطرق التعامل مع طفلك المتلعثم

أكلات يجب الاهتمام بتناولها أثناء فترة الرضاعة

الرضاعة الطبيعية لبن الام الحضانة الطفل صحة الصحة الدكتورة أسماء صادق

