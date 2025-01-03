أطعمة يجب تجنبها، النظام الغذائي المثالي لمرضي حساسية اللاكتوز

يعاني الأشخاص المصابين من عدم تحمل اللاكتوز من أعراض بعد تناول منتجات الألبان وبعض الأطعمة المحضرة التي تحتوي على منتجات الألبان، وتحتوي بعض منتجات الألبان على نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بغيرها.

النظام الغذائي الخالي من اللاكتوز هو نمط غذائي شائع يزيل أو يحد من اللاكتوز، وهو نوع من السكر في الحليب.

على الرغم من أن معظم الناس يدركون أن الحليب ومنتجات الألبان تحتوي عادةً على اللاكتوز، إلا أن هناك العديد من المصادر الأخرى المخفية لهذا السكر في إمدادات الغذاء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وتحتوي العديد من المخبوزات والحلوى ومزيجات الكيك واللحوم الباردة على اللاكتوز أيضًا.

من يجب أن يتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من اللاكتوز

اللاكتوز هو نوع من السكر البسيط الموجود بشكل طبيعي في الحليب ومنتجات الألبان، ويتم تكسيره عادةً بواسطة اللاكتاز، وهو إنزيم في الأمعاء الدقيقة.

ومع ذلك، فإن العديد من الناس غير قادرين على إنتاج اللاكتاز، مما يؤدي إلى عدم القدرة على هضم اللاكتوز في الحليب.

وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 65% من سكان العالم يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، مما يعني أنهم غير قادرين على هضم اللاكتوز.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن تناول المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ضارة مثل آلام المعدة والانتفاخ والإسهال.

ويمكن لاتباع نظام غذائي خالٍ من اللاكتوز أن يقلل من الأعراض لدى أولئك الذين يعانون من هذه الحالة.

ويختار البعض الآخر التخلص من اللاكتوز كجزء من نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان، وهو أمر موصى به لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه البروتينات الموجودة في الحليب، بما في ذلك الكازين أو مصل اللبن

الأطعمة التي يمكن تناولها

يمكن الاستمتاع بالعديد من الأطعمة كجزء من نظام غذائي صحي خالٍ من اللاكتوز، بما في ذلك:

الفواكه: التفاح والبرتقال والتوت والخوخ والبرقوق والعنب والأناناس والمانجو

الخضروات: البصل والثوم والبروكلي والكرنب والسبانخ والجرجير والكرنب الأخضر والكوسة والجزر

اللحوم: لحم البقر ولحم الضأن ولحم العجل

الدواجن: الدجاج والديك الرومي والأوز والبط

المأكولات البحرية: التونة والماكريل والسلمون والأنشوجة والكركند والسردين والمحار

البيض: صفار البيض وبياض البيض

أطعمة الصويا: التوفو والتيمبيه والناتو والميسو

البقوليات: الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء العدس، الفاصولياء المنقطة، الحمص

الحبوب الكاملة: الشعير، الحنطة السوداء، الكينوا، الكسكس، القمح، الفارو، الشوفان

المكسرات: اللوز، الجوز، الفستق، الكاجو، جوز البرازيل، البندق

البذور: بذور الشيا، بذور الكتان، بذور عباد الشمس، بذور اليقطين

بدائل الحليب: الحليب الخالي من اللاكتوز، حليب الأرز، حليب اللوز، حليب الشوفان، حليب جوز الهند، حليب الكاجو، حليب القنب

الزبادي الخالي من اللاكتوز: زبادي جوز الهند، زبادي حليب اللوز، زبادي الصويا، زبادي الكاجو

الدهون الصحية: الأفوكادو، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت جوز الهند

الأعشاب والتوابل: الكركم، الزعتر، إكليل الجبل، الريحان، الشبت، النعناع

المشروبات: الماء، الشاي، القهوة المخمرة، ماء جوز الهند، العصير

من المهم تذكر أن المنتجات الخالية من اللاكتوز المصنوعة من الحليب يجب أن يتجنبها أولئك الذين يعانون من حساسية الألبان، لأنها قد تحتوي على بروتينات الحليب مثل الكازين أو مصل اللبن.

الأطعمة التي يجب تجنبها

يوجد اللاكتوز بشكل أساسي في منتجات الألبان، بما في ذلك الزبادي والجبن والزبدة، ومع ذلك، يوجد أيضًا في مجموعة متنوعة من الأطعمة المحضرة الأخرى.

منتجات الألبان

تحتوي بعض منتجات الألبان على كميات قليلة من اللاكتوز ويمكن أن يتحملها العديد من الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

على سبيل المثال، تحتوي الزبدة على كميات ضئيلة فقط ومن غير المرجح أن تسبب أعراضًا لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ما لم يتم استهلاك كميات عالية جدًا. والجدير بالذكر أن الزبدة المصفاة لا تحتوي على اللاكتوز تقريبًا.

وفي الوقت نفسه، تحتوي أنواع معينة من الزبادي على بكتيريا مفيدة يمكن أن تساعد في هضم اللاكتوز.

وتشمل منتجات الألبان الأخرى التي غالبًا ما تحتوي على كميات قليلة من اللاكتوز الكفير والسكير والجبن القديم أو الصلب والقشدة الثقيلة.

على الرغم من أن هذه الأطعمة قد يتحملها الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل خفيف للاكتوز، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو أولئك الذين يتجنبون اللاكتوز لأسباب أخرى قد يرغبون في إزالة هذه المكونات من نظامهم الغذائي.

إليك بعض منتجات الألبان التي قد ترغب في تجنبها كجزء من نظام غذائي خالٍ من اللاكتوز:

الحليب - جميع أنواع حليب البقر وحليب الماعز وحليب الجاموس

الجبن - وخاصة الجبن الطري، مثل الجبن الكريمي والجبن القريش والموزاريلا والريكوتا

الزبدة

الزبادي

الآيس كريم والزبادي المجمد والشربات المصنوع من منتجات الألبان

اللبن الرائب

القشدة الحامضة

الكريمة المخفوقة

الأطعمة الجاهزة

بالإضافة إلى وجود اللاكتوز في منتجات الألبان، يمكن العثور عليه في العديد من منتجات الأطعمة الجاهزة الأخرى.

وقد يساعد فحص الملصق بحثًا عن منتجات الألبان المضافة في تحديد ما إذا كان المنتج يحتوي على اللاكتوز.

فيما يلي بعض الأطعمة التي قد تحتوي على اللاكتوز:

الوجبات الجاهزة

مزيج البطاطس الفوري

الصلصات والحساء والمرق التي تعتمد على الكريمة أو الجبن

الخبز والتورتيلا والمقرمشات والبسكويت

المخبوزات والحلويات

الخضروات الكريمية

للحلوى، بما في ذلك الشوكولاتة والحلويات

مزيج الوافل والفطائر والكعك وحبوب الإفطار

اللحوم المصنعة، بما في ذلك الهوت دوج والنقانق واللحوم الباردة

القهوة الفورية

صلصات السلطة

رقائق البطاطس المنكهة

كيفية تحديد اللاكتوز في الأطعمة

لم يكن من الاكيد إذا كان طعام معين يحتوي على اللاكتوز، فقد يكون التحقق من الملصق مفيدًا للغاية.

ابحث عن الحليب أو منتجات الألبان المضافة، والتي قد تكون مدرجة كمواد صلبة في الحليب أو مصل اللبن أو سكر الحليب.

تشمل المكونات الأخرى التي تشير إلى أن المنتج قد يحتوي على اللاكتوز ما يلي:

الزبدة

اللبن الرائب

الجبن

الحليب المكثف

القشدة

الجبن الرائب

الحليب المبخر

حليب الماعز

اللاكتوز

حليب الشعير

الحليب

منتجات الحليب الثانوية

كازين الحليب

مسحوق الحليب

سكر الحليب

الحليب المجفف

القشدة الحامضة

مصل اللبن

مركز بروتين مصل اللبن

برغم وجود تشابه في الاسم، فإن المكونات مثل اللاكتات وحمض اللاكتيك واللاكتالبومين لا علاقة لها باللاكتوز

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