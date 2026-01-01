الخميس 01 يناير 2026
رياضة

ديربيات محتملة، طريق العرب نحو نهائي كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
كأس الأمم الإفريقية، أسدل الستار أمس الأربعاء على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب بمشاركة عمالقة القارة السمراء.

ويشهد دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية تواجد 5 منتخبات عربية وهي، مصر وتونس والسودان والمغرب والجزائر.

ومن المحتمل أن تتقابل المنتخبات العربية في طريقها نحو نهائي كأس الأمم الإفريقية.

في المسار الأول يوجد 3 منتخبات عربية وهي مصر وتونس والسودان، أما المسار الثاني فيوجد فيه منتخبا المغرب والجزائر.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

 

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل بنين ثالثًا عن المجموعة الرابعة.

 

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2025، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

