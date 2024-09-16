مخاطر الدقيق الأبيض على الصحة، يجب تناوله بحذر

الدقيق الأبيض من المكونات الأساسية لعمل المخبوزات ومن أهم المنتجات على مستوى العالم ورغم أهميته واستخداماته إلا أنه الخبراء يحذرون من تناوله.

وقال الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إنه يتسبب الدقيق الأبيض في أضرار صحية عديدة ذلك لأنه دقيق مكرر ولا يحتوي على فوائد للجسم، وهناك مجموعة من أنواع الدقيق التي يُمكن استخدامها في صنع مختلف الأطعمة، ويأتي الدقيق الأبيض في مقدمة الأنواع المفضلة لكثير من الأشخاص ولكن في المقابل يُعد النوع الأسوأ للصحة.

أضرار الدقيق على الصحة

وأضاف البدوي، أن من أضرار الدقيق الأبيض على الصحة:-

زيادة الحامضية في الجسم، أثناء عملية التكرير تتم إزالة جميع العناصر الغذائية ليُصبح الدقيق الأبيض حمضيًا، ويتسبب تناول نظام غذائي غني بالأطعمة الحمضية في إجبار الجسم على سحب الكالسيوم من العظام وبالتالي يؤثر على كثافة العظام، وتُعد الحموضة المفرطة أحد الأسباب الأساسية للالتهاب المزمن وقد تؤدي إلى التهاب المفاصل وأمراض مزمنة أخرى.

أضرار الدقيق الأبيض

مشاكل في الجهاز الهضمي، ومن أبرز أضرار الدقيق الأبيض على الصحة أنه يُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يُسمى الدقيق الأبيض "بصمغ الأمعاء"، فعند تناول الكثير من الطعام المصنوع من الدقيق الأبيض سوف يتحول كل ذلك إلى غراء في الأمعاء، ويرجع ذلك إلى عدم احتواء الدقيق الأبيض على الألياف، كما أنه يُبطىء عملية الهضم وبالتالي يُسبب بطء عملية الأيض ويُسبب زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى مثل الإجهاد والصداع والإمساك و الالتهابات الخطيرة للقولون والمعدة

نقص المغذيات، وعند تكرير الدقيق الأبيض يتم فقدان الكثير من العناصر الهامة مثل النخالة وجنين القمح، حيث تحتوي هذه العناصر على الألياف الكاملة والمغذيات الأساسية سواء الفيتامينات أو المعادن المفيدة، كما تتم عملية التبييض باستخدام مواد كيميائية تعطيه اللون الأبيض المميز، وهذا يعني افتقار الدقيق الأبيض للمغذيات الصحية الهامة للجسم، بالإضافة إلى احتوائه على مكونات صناعية لإضافة اللون الأبيض إليه وهي مواد ضارة بالصحة.

احتواء الدقيق الأبيض على مواد ضارة، ويحتوي الدقيق الأبيض على مركب السيستين، وهو عبارة عن حمض أميني غير أساسي يُضاف إلى المخبوزات مثل عجينة البيتزا والكعك وكعك الوجبات السريعة، حيث يتم إنتاج هذه المادة من مكونات ضارة، أيضًا يحتوي الدقيق الأبيض على مادة ألوكسان، وهي مادة تؤثر على خلايا بيتا في البنكرياس وتزيد فرص الإصابة بمرض السكري.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويرتبط الاستهلاك المرتفع للكربوهيدرات المكررة بمقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم، كما تزيد الكربوهيدرات المكررة من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ممّا يزيد فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.