عباس شراقي: سد كويشا الإثيوبي يهدد حياة مئات الآلاف حول بحيرة توركانا

سد كويشا، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا ما زالت تنتهج سياسة تقوم على افتعال الأزمات مع جيرانها، مشيرًا إلى أن ما تفعله في ملف سد النهضة مع مصر والسودان يتكرر حاليًا مع كينيا بعد إعلانها بناء سد جديد على نهر أومو.

وأوضح أن هذه التصرفات تعكس "تغولًا واضحًا" على الحقوق المائية لدول القارة الإفريقية، بعيدًا عن أي التزامات بالقانون الدولي.

نهر أومو.. شريان الحياة لبحيرة توركانا

وقال شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» المذاع على قناة الحدث اليوم، إن إثيوبيا تمتلك 12 نهرًا، ثلاثة فقط منها تصب في نهر النيل، بينما التسعة الباقية لا علاقة لها به، ومن بينها نهر أومو الذي يُعد المصدر الرئيسي لبحيرة توركانا في كينيا.

وأوضح أن البحيرة تُعد أكبر بحيرة في المناطق الصحراوية ويعتمد عليها مئات الآلاف من السكان الكينيين في الزراعة والصيد ومياه الشرب.

سدود سابقة أضرّت بالبحيرة وسكانها

وأضاف الخبير المائي أن إثيوبيا أنشأت على نهر أومو ثلاثة سدود سابقة، أبرزها سد جيبي الثالث الذي تصل سعته إلى نحو 12 مليار متر مكعب، وقد تسبب في انخفاض منسوب بحيرة توركانا وتأثر المجتمعات المحيطة بها اقتصاديًا ومعيشيًا، مؤكدًا أن ضعف الموقف الكيني شجع أديس أبابا على الاستمرار في سياستها المائية المتعنتة.

سد كويشا الجديد يفاقم الأزمة

وأشار شراقي إلى أن السد الرابع الذي تُشيّده إثيوبيا حاليًا، وهو سد كويشا، تبلغ سعته التخزينية نحو 9 مليارات متر مكعب، وبدأ بناؤه عام 2016 ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 70%.

وأوضح أن هذا السد سيؤدي إلى انخفاض كبير في منسوب بحيرة توركانا خلال فترات الملء، مما يهدد الزراعة ومصادر المعيشة لمئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي.

غياب التنسيق يهدد الأمن المائي الإفريقي

وأكد شراقي أن إثيوبيا تقيم السدود دون أي تنسيق أو تشاور مع الدول المتأثرة مثل كينيا أو الصومال أو السودان أو مصر، وهو ما يخالف القوانين الدولية الخاصة بإدارة الأنهار المشتركة.

وحذّر من أن استمرار هذا النهج سيقود إثيوبيا إلى عزلة دبلوماسية متزايدة ويضعها في مواجهة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، مشددًا على أن غياب الشفافية والتفاهم المشترك في بناء السدود يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي الإقليمي في إفريقيا بأكملها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.