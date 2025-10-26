إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

إثيوبيا تقيم سدا جديدا، كشف عدد من خبراء الموارد المائية عن قيام إثيوبيا بإقامة سد جديد على نهر النيل، والذي يُعد ثاني أكبر سد تقوم إثيوبيا بإنشائه، بعد سد النهضة، الذي يخزن نحو 74 مليار متر من المياه، ويضر بدولتي المصب مصر والسودان.

إثيوبيا تقيم سدًا جديدًا وتثير مشاكل دول الجوار

وأكد الخبراء أن إثيوبيا تقوم دائمًا بخلق نوع من النزاعات والمشاكل بين دول الجوار، بسبب السدود العديدة التي أقامتها على نهر النيل بفرعيه (النيل الأبيض والأزرق" ونهر أومو، الذي تقيم عليه السد الجديد "كويشا"، وهو النهر الذي يصب في كينيا)، ما يؤدي لحدوث مشكلات من الدولة الوحيدة التي حضر رئيسها افتتاح سد النهضة.

رئيس كينيا في افتتاح سد النهضة، فيتو



وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، عن السد الجديد الذي تقيمه إثيوبيا: "الميديا تتحدث عن سد أثيوبي "كويشا"، على نهر أومو. وهذا النهر ينبع من أثيوبيا ويصب فى كينيا، وليس من روافد النيل".

وأوضح الدكتور محمد نصر علام: "وأثيوبيا زى ما إحنا عارفين لا تترك دولة من دول الجوار إلا وتخلق لها المشاكل وتثير النزاعات، حتى كينيا التى حضر رئيسها (الوحيد من دول حوض النيل) افتتاح سد الوكسة".

تأثير سد إثيوبيا الجديد على مصر

أما الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، فكشف مدى تأثير سد إثيوبيا الجديد على مصر، قائلًا: "سد إثيوبيا الجديد.. إثيوبيا لديها تسعة أحواض أنهار، وكل حوض يتبعه العديد من الروافد والأنهار الصغيرة، منها ثلاثة أنهار فقط تتبع حوض نهر النيل وهى النيل الأزرق بتدفقات ٤٩ مليار متر مكعب في السنة، واقامت عليه سد النهضة بسعة تخزين ٧٤.٥ مليار متر مكعب"

إثيوبيا تقيم سد جديد بعد سد النهضة، فيتو



وتابع الدكتور نادر نور الدين: "ونهر عطبرة وتدفقاته ١٢ مليار متر مكعب في السنة وأقامت على أحد روافدة سد تاكيزى بسعة تخزين ٩ مليارات متر مكعب، وفي الجنوب نهر السوباط بتدفقات ١١ مليار متر مكعب في السنة، ومخطط بناء سدين على رافدين له في المستقبل".

وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن "باقي أحواض الأنهار لا تتبع حوض نهر النيل ولا تؤثر علينا، فبعضها بين إثيوبيا وكينيا، وهو نهر أومو، وهو المقصود بالسد الجديد، ثم نهرين مع الصومال، ونهر يصب على حوض بحيرة على حدود جيبوتى والباقي أنهارا داخلية".



وقال الدكتور نادر نور الدين: "مصر صاحية وتتابع عن كثب".

إثيوبيا تقيم ثاني أكبر سد في إفريقيا بعد سد النهضة

جدير بالذكر أن آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أعلن مؤخرًا أن نسبة إنجاز سد كويشا للطاقة الكهرومائية وصلت إلى أكثر من 70٪، مع حصولها على تمويل جديد يقارب مليار دولار لاستكمال المرحلة الأخيرة من المشروع، لتؤكد مجددًا مضيها في خطة بناء السدود العملاقة دون أي اعتبار لاعتبارات الدول المجاورة.

الانتهاء من بناء 70% من سد كويشا في إثيوبيا، فيتو

ويُعد سد "كويشا" هو ثاني أكبر سد في إثيوبيا بعد سد النهضة، بارتفاع 128 مترًا وسعة تخزين تبلغ 9 مليارات متر مكعب، ما يجعله أحد أبرز مشاريع الهيمنة المائية التي تتبناها أديس أبابا في القرن الإفريقي.

وتقوم إثيوبيا ببناء السد الجديد في منطقة جنوب غرب إثيوبيا، ووصل ارتفاعه حاليًا نحو 128 متر، ومع اكتماله سيصل ارتفاعه 170 متر، وستقوم إثيوبيا بتخزين حوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه في السد الجديد، على مساحة تقارب 200 كيلو متر مربع، وبتكلفه إجمالية بلغت حوالي 2.5 مليار يورو.

