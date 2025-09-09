رئيس الوزراء الإثيوبي يدشن رسميا العمل الفعلي لسد النهضة

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يدشن رسميا العمل الفعلي لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا واصلت استفزازها وإجراءاتها الأحادية، من خلال إقامة حفل لافتتاح سد النهضة حضره رئيس الوزراء أبي أحمد وكبار المسؤولين في أديس أبابا.

حفل افتتاح سد النهضة

ويأتي الافتتاح الإثيوبي لسد النهضة ضمن حالة التعنت التي تنتهجها إثيوبيا بخصوص الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد مع مصر والسودان، وهو ما أدى إلى انتهاء المسار التفاوضي قبل أكثر من عام بعد 10 سنوات من المفاوضات بين الدول الثلاثة دون جدوى بعد تهرب إثيوبيا من التزاماتها أكثر من مرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقدت يوم الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ بمقر وزارة الخارجية اجتماع آلية ٢+٢ التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان.

وترأس الوفد المصري كل من د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وترأس الوفد السوداني كل من عُمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري، وفيما يلي نص البيان المشترك الصادر عن الاجتماع:

حفل افتتاح سد النهضة، فيتو

حفل افتتاح سد النهضة، فيتو

حفل افتتاح سد النهضة، فيتو



نص بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري مصر والسودان

عُقدت الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025م في القاهرة، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.

التطورات الراهنة بملف نهر النيل

تناولت المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات ألية 2+2 الذي عُقد في فبراير 2025، وقد استعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث اتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقًا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.