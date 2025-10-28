آبي أحمد: إثيوبيا لن تبقى دولة حبيسة وعودتنا إلى البحر الأحمر أمر لا مفر منه

شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال جلسة البرلمان الثلاثاء، على أن حصول إثيوبيا على منفذ عصب البحري في إريتريا ضرورة حتمية، مؤكدًا أن قضية الوصول إلى البحر الأحمر قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء.

رئيس وزراء إثيوبيا يزعم فقدان منفذ عصب البحري منذ 20 عاما

وزعم آبي أحمد أن إثيوبيا فقدت ميناءها البحري خلال الثلاثين عامًا الماضية بعد انفصال إريتريا، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يُتخذ من قبل المؤسسات الإثيوبية الرسمية مثل مجلس الوزراء أو البرلمان، ولم يتم استفتاء شعبي، ما يترك القرار به "خلل قانوني"، وتساءل قائلًا:"من الذي قرر هذه القضية الوجودية؟".

وأكد أنه لا توجد وثائق أو دليل يوضح الجهة التي حرمت إثيوبيا من حدودها على البحر الأحمر.

كشف رئيس الوزراء عن محادثات سابقة مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي حول ميناء عصب، مشيرًا إلى أن زيارته لإثيوبيا عام 2018 عقب عودة العلاقات بين البلدين لم تُسفر عن أي تقدم، حيث لم يظهر الجانب الإريتري أي استعداد للتعاون في هذا الملف.

الاستعدادات البحرية الإثيوبية للانتشار فى البحر الأحمر

وأشار آبي أحمد إلى أنه كتب عن الجغرافيا السياسية في كتابه "جيل ميديمير" وأهداه للسلطات الإريترية، موضحًا أن تشكيل قوة بحرية إثيوبية للانتشار في البحر الأحمر لم يكن عبثًا، بل استعدادًا لعودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر.

وأضاف أن محاولات تطوير ميناء بالتعاون مع إريتريا لم تلقَ تجاوبًا من الحكومة الإريترية، ما يعكس استمرار الخلاف حول حقوق إثيوبيا البحرية.

وزعم أن العودة إلى البحر الأحمر أمر لا مفر منه، وأن التحديات الحالية تتطلب نهجًا هادئًا ودبلوماسيًا للتعامل مع الجانب الإريتري، وفق قوله.

