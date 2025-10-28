الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

آبي أحمد: إثيوبيا لن تبقى دولة حبيسة وعودتنا إلى البحر الأحمر أمر لا مفر منه

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فيتو

شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال جلسة البرلمان الثلاثاء، على أن حصول إثيوبيا على منفذ عصب البحري في إريتريا ضرورة حتمية، مؤكدًا أن قضية الوصول إلى البحر الأحمر قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء.

رئيس وزراء إثيوبيا يزعم فقدان منفذ عصب البحري منذ 20 عاما

وزعم آبي أحمد أن إثيوبيا فقدت ميناءها البحري خلال الثلاثين عامًا الماضية بعد انفصال إريتريا، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يُتخذ من قبل المؤسسات الإثيوبية الرسمية مثل مجلس الوزراء أو البرلمان، ولم يتم استفتاء شعبي، ما يترك القرار به "خلل قانوني"، وتساءل قائلًا:"من الذي قرر هذه القضية الوجودية؟".
وأكد أنه لا توجد وثائق أو دليل يوضح الجهة التي حرمت إثيوبيا من حدودها على البحر الأحمر.

 

كشف رئيس الوزراء عن محادثات سابقة مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي حول ميناء عصب، مشيرًا إلى أن زيارته لإثيوبيا عام 2018 عقب عودة العلاقات بين البلدين لم تُسفر عن أي تقدم، حيث لم يظهر الجانب الإريتري أي استعداد للتعاون في هذا الملف.

الاستعدادات البحرية الإثيوبية للانتشار فى البحر الأحمر

وأشار آبي أحمد إلى أنه كتب عن الجغرافيا السياسية في كتابه "جيل ميديمير" وأهداه للسلطات الإريترية، موضحًا أن تشكيل قوة بحرية إثيوبية للانتشار في البحر الأحمر لم يكن عبثًا، بل استعدادًا لعودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر.

وأضاف أن محاولات تطوير ميناء بالتعاون مع إريتريا لم تلقَ تجاوبًا من الحكومة الإريترية، ما يعكس استمرار الخلاف حول حقوق إثيوبيا البحرية.

وزعم أن العودة إلى البحر الأحمر أمر لا مفر منه، وأن التحديات الحالية تتطلب نهجًا هادئًا ودبلوماسيًا للتعامل مع الجانب الإريتري، وفق قوله.

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

بيانها المتشنج ضد مصر أظهر الحقيقة، علام يكشف سر أزمة إثيوبيا وأوروبا بشأن سد النهضة

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا اثيوبيا منفذ عصب البحري إريتريا منفذ عصب البحري في إريتريا البحر الأحمر اسياس افورقي ميناء عصب

مواد متعلقة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

بيانها المتشنج ضد مصر أظهر الحقيقة، علام يكشف سر أزمة إثيوبيا وأوروبا بشأن سد النهضة

إثيوبيا: إريتريا تستعد للحرب علينا

خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي

الأكثر قراءة

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة قصف مدفعي إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة