توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا، والخبراء: منسوب البحيرة انخفض والبوابات مفتوحة

توقف توربينات سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الجدل الذي يثيره توقف توربينات سد النهضة في إثيوبيا، مؤكدًا على تعثر تشغيل التوربينات التي تم تركيبها، وذلك ما تؤكده الصور الفضائية، وبالرغم من ذلك أدعت إثيوبيا أن التوربينات تعمل، في مخالفة واضحة للواقع.

توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا

فيما أكد الباحث في شئون حوض النيل هاني إبراهيم، أن إثيوبيا تقوم حاليًا بتشغيل 2 بوابة بالمفيض الجانبي مع تراجع نوعي في منسوب البحيرة عما كان عليه خلال الأيام الماضية، لتراجع معدلات الأمطار، حيث انتهى الفيضان وما قد يحدث من أمطار فهي معدلات بسيطة جدًّا، وتشغيل بوابة إضافية بخلاف عدد محدود جدًا من التوربينات.

توقف توربينات سد النهضة، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي عن الجدل الذي يحدثه توقف التوربينات في إثيوبيا: “جدل إثيوبى حول توقف التوربينات، ليس جديدًا أن يكون هناك جدل إثيوبى حول توقف توربينات سد النهضة، تم تركيب أول توربين فى فبراير 2022، والثانى فى أغسطس من نفس العام واثنين فى أغسطس 2024، وتعثر تشغيلهم جميعا بكفاءة طوال العام الماضى، وتأكد ذلك من خلال الصور الفضائية”.

وأضاف الدكتور عباس شراقي: أن “حجم مخزون البحيرة، الذى ظل ثابتًا دون نقصان، ولم تعترف إثيوبيا بذلك، بل أدعت طوال الوقت أن التوربينات تعمل بكفاءة، وكانت النتيجة أن بدأ موسم الأمطار الجديد والبحيرة شبه ممتلئة، وازدادت حتى فاضت يوم الافتتاح فى التاسع من سبتمبر 2025، من أعلى الممر الأوسط”.

إثيوبيا تفتح 4 بوابات لسد النهضة وتسبب الفيضان

وأكد شراقي أنه “مع الإعلان بتركيب باقى الـ 13 توربين، اضطرت إثيوبيا لفتح 4 بوابات من المفيض العلوى وتصريف 500 - 750 مليون متر مكعب يوميًا مما تسبب فى فيضان السودان”.

فتح بوابات سد النهضة، فيتو

وكشف الدكتور عباس شراقي أن “الأقمار الصناعية أوضحت عدم تشغيل جميع التوربينات حتى يوم الافتتاح، ويؤكد ذلك فتح 4 بوابات من المفيض العلوى، انخفضت إلى بوابة واحدة مع انخفاض معدل الأمطار حاليًا إلى 150 - 200 مليون متر مكعب في اليوم”.

وأكد شراقي أن “الأقمار الصناعية توضح أن التوربينات وهى تعمل بوضوح، فى صورة فبراير 2025 وتظهر فيها دوامات المياه المندفعة من التوربينات، كما توضح أيضا فى 30 أكتوبر هدوء المياه تماما، تشغيل التوربينات أو توقفها لا يهم مصر على الإطلاق، لأن المياه جاية جاية فى جميع الأحوال، إن لم يكن من خلال التوربينات فسيكون من خلال بوابات المفيض كما يحدث منذ الافتتاح حتى الآن”.

التطورات الحالية لسد النهضة

وعن تطورات سد النهضة في الوقت الحالي قال الباحث في حوض النيل والشأن الإفريقي، هاني إبراهيم: “ الموقف في السد الكارثي، تشغيل 2 بوابة بالمفيض الجانبي مع تراجع نوعي في منسوب البحيرة عما كان عليه خلال الأيام الماضية نظرا لتراجع معدلات الأمطار”.

التطورات الحالية لسد النهضة، فيتو

وتابع الباحث هاني إبراهيم: “فعليًا انتهى الفيضان وما قد يحدث من أمطار فهي معدلات بسيطة جدًا وغير مستدامة وتشغيل بوابة إضافية بخلاف عدد محدود جدًا من التوربينات”.

وأكد هاني إبراهيم أن “منسوب البحيرة يقدر بنحو 639.20 متر، بسعة 72.4 مليار متر مكعب في المتوسط”، متوقعًا أن “يستمر تشغيل المفيض على الأقل لعدة أيام في الفترة القادمة حتى يتم خفض منسوب البحيرة إلى ما دون 639 مترا”.

وقال إبراهيم: إن “تقدير التدفق وفق عدد البوابات العاملة وفي حال استمرارية العمل 24 ساعة يكون التدفق من المفيض نحو 300 مليون متر مكعب يوميًا، بخلاف ما يتم تمريره من عدد محدود من التوربينات”.

وأوضح أن “منسوب البحيرة ارتفع من 10 أكتوبر الماضي وبلغ ذروته يوم 25 أكتوبر، وبدأ في التراجع النوعي مع تشغيل أكثر من بوابة تحديدا بوابتين في الفترة الأخيرة مما ساهم في خفض المنسوب بنحو 30 إلى 40 سنتيمتر عما كان عليه في الفترة من يوم 22 إلى 26 أكتوبر”.

