أمير الكيلاني بطل الملاكمة يتأهل لنهائي دورة التضامن الإسلامي

تأهل أمير الكيلاني لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، لنهائي منافسات وزن 55 كجم، خلال مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصل أمير الكيلاني إلى نهائي منافسات وزن 55 كجم، بعد الفوز على بطل باكستان في الدور قبل النهائي.

وحقق أمير الكيلاني الفوز على بطل السعودية في الدور ربع النهائي من منافسات وزن 55 كجم، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي، ويضمن أول ميدالية للبعثة المصرية في دورة التضامن الإسلامي.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

