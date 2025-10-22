قبول استقالة المدرب العام لمنتخب الملاكمة

الملاكمة، قرر مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة اللواء مجدي اللوزي، قبول استقالة سيد مصطفى المدرب العام لمنتخب الملاكمة.

وجاء قرار الاتحاد بقبول استقالة المدرب العام، بسبب تدهور المستوى الفني للاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن حدوث عدد من الأزمات داخل الفريق الوطني.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الملاكمة عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخبات الكبار والناشئين خلال الساعات المقبلة.

