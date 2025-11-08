السبت 08 نوفمبر 2025
فارس الشرقاوي يودع منافسات الملاكمة بدورة التضامن الإسلامي

منافسات الملاكمة
ودع فارس الشرقاوي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، منافسات دورة التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وخسر فارس الشرقاوي أمام بطل تركيا في ربع نهائي منافسات وزن 80 كجم، ليودع المنافسات مبكرا.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

