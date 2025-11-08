السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد هيكل بطل الملاكمة يضمن ميدالية جديدة لمصر في دورة التضامن الإسلامي

أحمد هيكل بطل الملاكمة
أحمد هيكل بطل الملاكمة
18 حجم الخط

ضمن أحمد هيكل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتأهل أحمد محمد هيكل للدور قبل النهائي، من منافسات وزن 70 كجم، ليضمن بذلك حصد ميدالية.

وحصد يسري سامي لاعب المنتخب الوطني للجودو، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملاكمة احمد هيكل التضامن الإسلامي يسري سامي الأولمبية

مواد متعلقة

فارس الشرقاوي يودع منافسات الملاكمة بدورة التضامن الإسلامي

عبد الرحمن سامح يتأهل لنصف نهائي سباق 50 متر بدورة التضامن الإسلامي

أمير الكيلاني بطل الملاكمة يضمن أول ميدالية لمصر في التضامن الإسلامي

يسري سامي ينافس على برونزية الجودو في دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

طاقم حكام تركي لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

المزيد
الجريدة الرسمية