دورة التضامن الإسلامي، فاطمة غانم تتأهل لنصف نهائي منافسات الجودو

تأهلت فاطمة غانم لاعبة المنتخب الوطني للجودو، للدور قبل النهائي من منافسات وزن 63 كجم، بدورة التضامن الإسلامي المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصلت فاطمة غانم للدور قبل النهائي، بعد الفوز على بطلة النيجر في الدور ربع النهائي.

 وتضم قائمة منتخب الجودو في دورة التضامن الإسلامي كل من:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم).

تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

الجريدة الرسمية