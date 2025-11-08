يسري سامي ينافس على برونزية الجودو في دورة التضامن الإسلامي

18 حجم الخط

خسر يسري سامي لاعب المنتخب الوطني للجودو، أمام لاعب كازاخستان في نصف نهائي منافسات الجودو بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وبدأ يسري سامي مشواره في دورة التضامن الإسلامي من الدور نصف النهائي، وهي المباراة التي خسرها أمام لاعب كازاخستان.

ويخوض يسري سامي مواجهة سهلة نسبيا أمام لاعب منتخب عينيا بيساو، على برونزية وزن 60 كجم، بدورة التضامن الإسلامي.

وتضم قائمة منتخب الجودو في دورة التضامن الإسلامي كل من:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم).

تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

