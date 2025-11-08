تسنيم رشدي تنافس على برونزية الجودو في دورة التضامن الإسلامي

18 حجم الخط

تخوض تسنيم رشدي لاعبة المنتخب الوطني للجودو، مواجهة قوية أمام سندس الشريف بطلة السعودية، في أولى مواجهات دور المنافسة على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 57 كجم، بدورة التضامن الإسلامي المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتحولت تسنيم رشدي للمنافسة على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة أمام بطلة قيرغستان في الدور الثاني.

وتضم قائمة منتخب الجودو في دورة التضامن الإسلامي كل من:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم).

تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

