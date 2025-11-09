الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

للمرة الأولى، بتروجت تحصل على شهادة السلامة SCC تمهيدًا لدخول السوق الأوروبي

شركة المشروعات البترولية
شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"
18 حجم الخط
ads

 في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لقطاع البترول المصري والتوسع في أسواق دولية جديدة، نجحت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" في الحصول على شهادة السلامة في مجال المقاولات   SCC (Safety Certificate Contractors)، وذلك عقب عملية مراجعة وتدقيق شاملة لمنظومة وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة.

 

الخطوة تتيح لبتروجت التوسع في السوق الأوروبي 

 ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة بتروجت، حيث تُعتبر شهادة SCC من المتطلبات الأساسية للعمل داخل السوق الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام الشركة للتواجد والمنافسة فيه للمرة الأولى، ويعزز في الوقت ذاته مكانتها كشركة وطنية مصرية قادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

 

 وفي هذا الإطار، قامت بتروجت بتدريب 70 مهندسًا متخصصًا في السلامة واعتمادهم من خلال برامج تدريب دولية معتمدة، بما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في كوادرها البشرية ورفع كفاءة التشغيل.

ويأتي هذا النجاح متسقًا مع محور تعزيز التعاون الإقليمي في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والهادف لتعزيز أعمال شركات المشروعات البترولية خارج مصر، ويؤكد تنامي قدرات الشركات الوطنية، وفي مقدمتها بتروجت، على توسيع حضورها الدولي من خلال تطبيق معايير السلامة والجودة والتميز في الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراءات السلامة والصحة المهنية البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية المشروعات البترولية تعزيز القدرة التنافسية زارة البترول والثروة المعدنية شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت قطاع البترول المصري والجودة

مواد متعلقة

بدر الدين للبترول تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية

وزير البترول يجري زيارة مفاجئة لشركة أبسكو لمتابعة سير العمل

وزير البترول يكرم شركات إنبي وبتروجت وصان مصر على هامش معرض أديبك 2025

وزير البترول يبحث تعزيز الشراكات مع رؤساء وقادة شركات الطاقة العالمية

وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية تسريع برامج الاستكشاف ونقل الغاز القبرصي لمصر

البترول تنظم رحلة استكشافية بجنوب خليج السويس والبحر الأحمر

وزير البترول يبحث مع السفير الأسترالي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين

بتروجت تشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض Hydrogen_in_Africa

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية