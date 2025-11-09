للمرة الأولى، بتروجت تحصل على شهادة السلامة SCC تمهيدًا لدخول السوق الأوروبي

18 حجم الخط

في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لقطاع البترول المصري والتوسع في أسواق دولية جديدة، نجحت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" في الحصول على شهادة السلامة في مجال المقاولات SCC (Safety Certificate Contractors)، وذلك عقب عملية مراجعة وتدقيق شاملة لمنظومة وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة.

الخطوة تتيح لبتروجت التوسع في السوق الأوروبي

ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة بتروجت، حيث تُعتبر شهادة SCC من المتطلبات الأساسية للعمل داخل السوق الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام الشركة للتواجد والمنافسة فيه للمرة الأولى، ويعزز في الوقت ذاته مكانتها كشركة وطنية مصرية قادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وفي هذا الإطار، قامت بتروجت بتدريب 70 مهندسًا متخصصًا في السلامة واعتمادهم من خلال برامج تدريب دولية معتمدة، بما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في كوادرها البشرية ورفع كفاءة التشغيل.

ويأتي هذا النجاح متسقًا مع محور تعزيز التعاون الإقليمي في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والهادف لتعزيز أعمال شركات المشروعات البترولية خارج مصر، ويؤكد تنامي قدرات الشركات الوطنية، وفي مقدمتها بتروجت، على توسيع حضورها الدولي من خلال تطبيق معايير السلامة والجودة والتميز في الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.