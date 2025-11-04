وزير البترول يكرم شركات إنبي وبتروجت وصان مصر على هامش معرض أديبك 2025

كرَّم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)، وشركة صان مصر (EMC)، تقديرًا لانجازهم المتميز لحصولهم على مراكز متقدمة ضمن قائمة مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية لأفضل 250 شركة مقاولات وإنشاءات على مستوى العالم لعام 2025، وهو التصنيف الأبرز عالميًا في هذا المجال.

وجاء التكريم على هامش مشاركة مصر في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، حيث احتلت شركة إنبي المرتبة 98 عالميًا لتدخل نادي المائة الكبار متقدمة 38 مركزًا عن تصنيف العام الماضي، فيما واصلت شركة بتروجت تقدمها لتأتي في المرتبة 107 متقدمة 31 مركزًا، بينما حافظت شركة صان مصر على تواجدها ضمن القائمة بحصولها على المرتبة 230 عالميًا.

بتروجت وصان مصر وانبي من أوائل المكرمين

قيادات شركات البترول أثناء التكريم

وتسلّم التكريم كلُّ من المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إنبي"، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بتروجت"، والمهندس محسن قطب، رئيس مجلس إدارة شركة صان مصر، كما تم تكريم المهندس وائل لطفي، وكيل الوزارة للمشروعات، وذلك عن مساهمته في هذا الإنجاز خلال فترة قيادته لشركة إنبي.

وعقب التكريم، أكد المهندس كريم بدوي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تفخر بما حققته شركات إنبي وبتروجت وصان مصر من نجاحات تعكس ما يتمتع به قطاع البترول المصري من خبرات هندسية وفنية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الشركات أصبحت سفراء لمصر في مشروعات البترول والطاقة بالخارج، ونموذجًا لقدرة الكفاءات المصرية المتميزة على تنفيذ كبرى المشروعات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

تميز دولي لشركات قطاع البترول المصري

وأشار الوزير إلى أن هذا التميز الدولي لشركات قطاع البترول يأتي ثمرة العمل الجاد وجهود التطوير المستمرة التي تبنتها الوزارة لتعزيز قدرة الشركات الوطنية على التوسع في المشروعات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم هذه الكيانات الرائدة لتظل عنصرًا فاعلًا في تعزيز التعاون والاستثمارات الخارجية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الخبرات وتعظيم العائد الاقتصادي من مشاركتها في تنفيذ المشروعات الإقليمية والدولية.

