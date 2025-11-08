بدر الدين للبترول تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية من خلال البئر BED 15-31..

وضع البئر على خريطة الإنتاج



وفي بيان لها أكدت وزارة البترول، أنه تم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميًا.



ومن المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات، من هذا الكشف الذى تم تحقيقه فى خزان طبقة البحرية السفلى، حيث يجرى حاليًا إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلًا بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.

يأني ذلك في إطار نتائج إجراءات تحفيز الاستثمار التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد، أعلنت الوزارة عن تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية من خلال البئر BED 15-31.

