وزير البترول يجري زيارة مفاجئة لشركة أبسكو لمتابعة سير العمل

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حرصه على المتابعة المستمرة لمستجدات المشروعات والأنشطة التي تنفذها شركات قطاع البترول ضمن خططها الاستثمارية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للشركات لمساندة جهودها في تنفيذ المشروعات، وإزالة أي تحديات قد تواجهها، وتسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في هذا الصدد، وأن الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة مستمرة فى إطار التواصل البناء الذي ينعكس على إعطاء دفعات للعمل.

زيارة بدون ترتيب لمقر ابسكو

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها الوزير صباح اليوم إلى مقر الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، في إطار جولات المتابعة الميدانية المتواصلة لأنشطة شركات القطاع.

وعقب وصوله إلى مقر الشركة، عقد الوزير اجتماعًا ضم أحمد شحاتة رئيس الشركة، والقيادات التنفيذية، بحضور أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، حيث اجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع القيادات والمسئولين بالشركة استمع خلاله للجهود المبذولة واطلع على الموقف الحالي لأنشطة الشركة والتحديات التي تواجهها.

حيث تقوم بتوفير العمالة الفنية وغير الفنية لمواقع العمل البترولي المختلفة، إلى جانب أنشطتها في مجالات خدمات التغذية والتوريدات ونقل العاملين والمواد البترولية، وتقديم الخدمات المساعدة لعمليات الحفر والإنتاج، وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات البيئية.

أوجه الدعم التي تساهم في تطوير الأداء

وطلب الوزير من القيادات خلال النقاش تحديد أوجه الدعم اللازمة والمتطلبات التي تسهم في تطوير الأداء، مؤكدا على الأهمية البالغة لدور الشركة انطلاقًا من ان الاستثمار في تطوير العنصر البشرى هو مفتاح تحقيق الخطط الإنتاجية.

ووجه الوزير بتنفيذ مجموعة من التكليفات التي تهدف للإهتمام ببناء القدرات البشرية للعاملين ورفع كفاءة التأهيل والتدريب، مع الالتزام بقواعد السلامة التى تُعد الركيزة الأساسية في كافة الأعمال البترولية.

