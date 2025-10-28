بتروجت تشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض Hydrogen_in_Africa

تشارك بتروجت في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض "Hydrogen in Africa"، الذي تنظمه جمعية الأعمال الألمانية الأفريقية "African Verin" خلال الفترة من 28-29 أكتوبر الجاري، حيث تنعقد فعاليات هذه النسخة لأول مرة في مصر، وأفريقيا وذلك تماشيًا مع استراتيجية قطاع البترول ومصر للتحول الطاقي وتنوع مزيج الطاقة.



وتشارك بتروجت كراعٍ ذهبي في المؤتمر، المٌقام تحت عنوان "Connecting Africa`s Hydrogen Projects، بهدف تبادل المعرفة ومناقشة التحديات بأفريقيا، من أجل تطوير وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بأفريقيا، فضلًا عن تعزيز مشاركتها في هذا المجال في الأسواق الدولية.

ويأتي الاهتمام المتزايد بالهيدروجين الأخضر كركيزة أساسية للتحول الطاقي العالمي، حيث يُعد وقود المستقبل النظيف الذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وتسعى مصر جاهدة لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، لا سيما الشمس والرياح، والتي تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية.

وفي هذا الإطار، قطعت مصر شوطًا كبيرًا في وضع استراتيجيات وخطط طموحة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وشهدت الفترة الماضية توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات عملاقة في هذا المجال بمنطقة قناة السويس الاقتصادية ومناطق أخرى، مما يعكس التزام الدولة بدعم هذا القطاع الواعد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي مشاركة بتروجت، الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصري، في هذا المؤتمر الهام لتؤكد على دورها المحوري في دعم استراتيجية الدولة نحو الطاقة النظيفة.

فبتروجت تمتلك خبرات واسعة وقدرات فنية وهندسية متميزة في تنفيذ المشروعات الكبرى والمعقدة، بما يؤهلها للمساهمة بفاعلية في بناء البنية التحتية اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بدءًا من محطات الإنتاج وحتى شبكات النقل والتخزين، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها في هذا المجال.

