وزير البترول يبحث تعزيز الشراكات مع رؤساء وقادة شركات الطاقة العالمية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من المباحثات الثنائية مع رؤساء وقادة شركات الطاقة العالمية لبحث فرص تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية وحلول الطاقة المتجددة بعمليات الإنتاج وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

الإعداد لمشروعات المسح السيزمي في شرق المتوسط

وخلال لقائه السيد أوليفييه لو بوش، رئيس شركة SLB (شلمبرجير) العالمية، تمت مناقشة خطوات الإعداد لتنفيذ مشروع المسح السيزمي بتقنية OBN المتطورة في شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة على مساحة 95 ألف كم² من جانب تحالف شلمبرجير – فيريدين، بما يفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف موارد الغاز وتقليل مخاطر الاستكشاف من خلال توفير بيانات حديثة عالية الدقة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للبحث عن الغاز في مصر، كما تم استعراض الشراكة في مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG وتعزيز دورها كمنصة رقمية للاستثمار في البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول في مصر.

وخلال اللقاء الذي جمعه بالسيد موراي أوشينكلوس، رئيس شركة بي بي البريطانية، أعرب المهندس كريم بدوي عن تقدير مصر للشراكة الممتدة مع بي بي باعتبارها شريكًا استراتيجيًا هامًا. وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تحقيق نمو مستدام في محفظة أعمال بي بي في مصر ودعم خططها لضخ استثمارات جديدة في البلاد. كما تناولت المباحثات النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في زيادة إنتاج الغاز من حقل ريفين بالبحر المتوسط، وتم التأكيد على أهمية تسريع عمليات تنمية الاكتشافات الجديدة ورفع كفاءة الحقول القائمة.

وعلى صعيد الاستكشاف، شدد الوزير على أهمية الاستفادة القصوى من بيانات المسح السيزمي المتقدم، وأهمية تحويل نتائج هذه الجهود التكنولوجية إلى برامج حفر جديدة لشركة بي بي لفتح آفاق إنتاجية أوسع. وأكد الوزير التزام قطاع البترول بتوفير بيئة عمل مساندة بالكامل لتسهيل كافة الإجراءات والموافقات اللازمة.

لقاءات مع عدد من شركات النفط العالمية

والتقى الوزير جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون الأمريكية الرائدة عالميًا في تقديم الحلول والخدمات الفنية والتكنولوجية لحقول البترول والغاز، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة لتعزيز الطاقة المستدامة، حيث تمت مناقشة أحدث التقنيات التي تستخدمها الشركة في مجالات حفر الآبار والإنتاج واستخلاص البترول والغاز، والعمل على تطبيقها في مصر لتعزيز الإنتاج وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف.

وعقد الوزير لقاءً مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية الرائدة في تقديم تقنيات وحلول الحفر بحقول إنتاج البترول والغاز، إضافة إلى حلول التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم استعراض نتائج اللقاء الأخير في مؤتمر الطاقة في لندن بهدف التوسع في مجالات التعاون. وأكد الوزير أن قطاع البترول يعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستكشاف والإنتاج من الحقول المتقادمة، وهو ما توفره الحلول التي تقدمها شركة بيكر هيوز. وشهد اللقاء متابعة تقدم الدراسات الجارية بالتعاون بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وبيكر هيوز في مجال تخزين الغاز الطبيعي.

كما ناقش الوزير مع وفد رفيع المستوى من شركة هواوي الصينية تعزيز التعاون مع قطاع البترول في مجال التحول الرقمي، وخاصةً استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة الحقول رقميًا، والتعاون في أمن وحماية البيانات، وتوفير حلول الطاقة الشمسية في المنشآت والمواقع البترولية، إضافة إلى التوسع في برامج تدريب الكوادر الهندسية بقطاع البترول.

