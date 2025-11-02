وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية تسريع برامج الاستكشاف ونقل الغاز القبرصي لمصر

استهل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءاته الثنائية مع قادة شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بلقاء كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وأكبر مستثمر في قطاع الطاقة بمصر.

خلال اللقاء، أعرب الوزير عن اعتزازه بعمق الشراكة الممتدة مع إيني على مدار عقود. واستعرض الجانبان سبل تسريع برامج وخطط الاستكشاف والإنتاج في مناطق عمل الشركة بالبحر المتوسط، وفيما يتعلق بحقل ظهر.

أكد الوزير أهمية برنامج الحفر المُعجَّل لزيادة الإنتاج، مشيدًا بالنتائج الإيجابية الأخيرة في حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج من الحقل الذي يمثل مايقرب من 25% من الإنتاج المحلي حاليًا، ومؤكدًا حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل أي تحديات لدعم زيادة الإنتاج.

وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أشاد الوزير بالاتفاق الأخير لاستخدام البنية التحتية المصرية لنقل الغاز القبرصي، مؤكدًا جاهزية المنشآت المصرية لاستقبال الغاز من حقل كرونوس، ومؤكدًا علي استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقبرص وشركاء الاستثمار في الحقل برعاية ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليديس.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوةً رسمية لـ ديسكالزي ليكون ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا في مؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

