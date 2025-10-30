وزير البترول يبحث مع السفير الأسترالي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، تم خلالها بحث فرص التعاون الاستثماري بين مصر وأستراليا في مجال التعدين وكذلك في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في ظل الرؤية المصرية الطموحة.

وأكد الوزير خلال اللقاء الجهود الجارية لإعداد حزمة من الحوافز والتسهيلات الجديدة لقطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية بما يواكب التطورات العالمية في صناعة التعدين، ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية خاصة الشركات الأسترالية

كما أوضح الوزير أن الحوافز المقترحة تستهدف استقطاب الشركات الناشئة وتشجيعها على دخول قطاع التعدين من خلال آليات واضحة تضمن الشفافية والجدوى وسرعة الإجراءات.

وفي سياق متصل استعرض الوزير نتائج زيارته لمدينة بيرث الأسترالية في سبتمبر الماضي، وكذلك الزيارة الأخيرة لوفد من كبرى شركات التعدين الأسترالية إلى مصر الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الزيارتين مثلتا خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأسترالية للتعدين والتعرف عن قرب على المقومات الواعدة في قطاع التعدين المصري، إلى جانب الاطلاع على التجربة الأسترالية الرائدة في صناعة التعدين، وبحث سبل الاستفادة من خبراتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أوضح السفير الأسترالي أن الحكومة الأسترالية تشجع شركاتها على الاستثمار في الخارج، وتحرص على دعمها وتسهيل التواصل مع الجهات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين. وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع التعدين وتهيئة المناخ الاستثماري، مؤكدًا حرصه على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الأسترالي والمصري بما يخدم مصالح البلدين ويدعم شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.



التعاون في بناء القدرات البشرية



كما تطرق اللقاء الى بحث التعاون في مجال بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين، ومناقشة إمكانية تقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأسترالية، بهدف نقل الخبرات الفنية والعلمية إلى الكوادر المصرية في قطاع التعدين.

واستعرض اللقاء ايضًا التعاون في قطاع الطاقة بين مصر وأستراليا ونشاط بعض الشركات الأسترالية في مصر كشركاء في مناطق البحث عن الغاز الطبيعى وفى مقدمتها شركة وودسايد انرجى، وتم استعراض الفرص الممكنة لتعزيز التعاون مع الشركات الأسترالية مثل الغاز الطبيعى المسال والبنية التحتية والتقاط وتخزين الكربون.

وحضر اللقاء الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الادارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

