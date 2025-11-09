الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

الحزن يسيطر علي أحمد عبد الرؤوف بعد خسارة السوبر أمام الأهلي (فيديو)

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
رصدت عدسة فيتو التي تواجدت في ستاد محمد بن زايد، حالة من الحزن الشديد سيطرت على أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عقب خسارة فريقه لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد. 

وتوج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

وسدد تريزيجيه أولى كرات النادي الأهلي علي شباك الزمالك في الدقيقة 8، قبل أن يتصدي لها عواد. 

وشهدت الدقيقة 34  كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شبكو بانزا، لكنها مرت بسلام علي مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 38 سدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي  علت مرمي الزمالك.  

وفي الدقيقة 40 سدد شيكو بانزا كرة رأسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمي الشناوي. 

وفي الدقيقة 44 سجل أشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره الزمالك بأسيست من زيزو. 

وفي الدقيقة 55  تعرض جراديشار للإصابة ليغادر ملعب المباراة ويحل طاهر محمد طاهر بديلا له. 

 

وفي الدقيقة 68 خرج تريزيجيه بسبب الإصابة ليحل محمد علي بن رمضان بدلا منه. 

و في الدقيقة 71 سجل مروان عطية هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره الزمالك. 

وسجل سيف الجزيري هدفا للزمالك أمام النادي الأهلي في الدقيقة 78  لكن تم إلغاؤه لوجود خطأ علي لاعب الزمالك. 

 

