هل يشارك بيزيرا في مباراة قمة السوبر المصري أمام الأهلي، مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة

بيزيرا
بيزيرا
فجر مصدر داخل الجهاز الفني بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خوان بيزيرا لاعب الفريق وموقفه من مباراة القمة أمام النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري.

 

بيزيرا جاهز لنهائي السوبر

وقال المصدر أن خوان بيزيرا هي مفاجأة أحمد عبد الرؤوف في القمة أمام النادي الأهلي وأنه جاهز للمشاركة في المباراة.

وواصل المصدر خوان بيزيرا شارك في جزء من مران الزمالك الختامي وحضر معظم التكتيكات الفنية المفترض تطبيقها في مباراة الأهلي.

وواصل المصدر: بيزيرا على أقل تقدير سيشارك في جزء من مباراة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

