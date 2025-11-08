لقطات من ستاد محمد بن زايد قبل استضافة قمة الأهلي والزمالك (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تستعرض “فيتو” لقطات من ستاد محمد بن زايد في أبوظبي الذي يستضيف نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي غدًا الأحد.

وظهرت تجهيزات الملعب في أبهى صورة، مع تنظيم دقيق للمداخل.

وبدت أرضية الملعب في حالة ممتازة بعد عمليات الصيانة الأخيرة، بينما اكتملت تجهيزات غرف الملابس، وأعمدة الإعلانات الخاصة بالنهائي.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية انطلاق القمة المنتظرة التي تجمع الأهلي والزمالك في أحد أهم الملاعب الإماراتية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء استثنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.