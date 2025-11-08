السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يختتم استعداداته قبل نهائي السوبر المصري

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

الزمالك يختتم تدريباته قبل نهائي السوبر

وعقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد المرتقبة، وطالبهم ببذل أقصى جهد للتتويج بلقب السوبر.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية بالكرة، تم التركيز فيها على تخفيف الحمل البدني، وذلك في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وخاض لاعبو الفريق الأبيض تقسيمة قوية شهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار الخططية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر.


‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الأحد  على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد عبد الرؤوف الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك السوبر المصرى بن زايد بطولة كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

حسام عبد المجيد يثير حالة من القلق في تدريبات الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

لقطات من ستاد محمد بن زايد قبل استضافة قمة الأهلي والزمالك (فيديو وصور)

جماهير الزمالك تشن هجوما على حكم مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر (فيديو)

"الولا ولا أهو"، جماهير الزمالك تدعم محمد شحاتة بقوة قبل مباراة بيراميدز (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية