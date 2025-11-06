"الولا ولا أهو"، جماهير الزمالك تدعم محمد شحاتة بقوة قبل مباراة بيراميدز (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، دعمت جماهير الزمالك في ملعب آل نهيان، لاعب الفريق محمد شحاتة قبل مواجهة بيراميدز، اليوم الخميس.

وهتفت جماهير الزمالك في ملعب آل نهيان، دعما للاعب الفريق محمد شحاتة: “الولا ولا أهو”.

ويواجه فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز حاليا، على ملعب ستاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصري.

هدافو مباريات الزمالك وبيراميدز

ويتربع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، على قمة ترتيب هدافي مواجهات الأبيض أمام بيراميدز.

ونجح أشرف بن شرقي في تسجيل 4 أهداف عندما كان لاعبًا للزمالك، ويأتي مصطفى محمد مهاجم الأبيض السابق في الوصافة برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع زميله محمود علاء، وإبراهيم عادل جناح بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

