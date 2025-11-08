السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام عبد المجيد يثير حالة من القلق في تدريبات الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
18 حجم الخط

أثار حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك الرعب في تدريبات الأبيض على ملعب محمد بن زايد، استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

إصابة حسام عبد المجيد

وأصيب حسام عبد المجيد في الركبة خلال التدريبات وتدخل طبيب الزمالك من أجل علاجه قبل أن يستأنف التدريبات مرة آخرى.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أُقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة حسام عبد المجيد السوبر المحلى السوبر المصرى حسام عبد المجيد تدريبات الزمالك

مواد متعلقة

لقطات من ستاد محمد بن زايد قبل استضافة قمة الأهلي والزمالك (فيديو وصور)

جماهير الزمالك تشن هجوما على حكم مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر (فيديو)

"الولا ولا أهو"، جماهير الزمالك تدعم محمد شحاتة بقوة قبل مباراة بيراميدز (فيديو)

استقبال جماهير الزمالك للاعبين خلال الإحماء قبل مباراة بيراميدز (فيديو)

جولة لطاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز بملعب آل نهيان (صور)

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

المزيد
الجريدة الرسمية