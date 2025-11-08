حسام عبد المجيد يثير حالة من القلق في تدريبات الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

أثار حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك الرعب في تدريبات الأبيض على ملعب محمد بن زايد، استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

إصابة حسام عبد المجيد

وأصيب حسام عبد المجيد في الركبة خلال التدريبات وتدخل طبيب الزمالك من أجل علاجه قبل أن يستأنف التدريبات مرة آخرى.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أُقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

