هشام نصر وجون إدوارد في تدريبات الزمالك قبل نهائي السوبر المصري (فيديو)

18 حجم الخط

حرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، وجون إدوارد المدير الرياضي، على التواجد في ملعب ستاد محمد بن زايد، لتحفيز الجهاز الفني واللاعبين خلال المران الختامي، قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري

وتنقل قنوات أون سبورت ودبي وأبو ظبي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.