الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي السوبر، الشناوي يدعم زيزو بعد هتافات جماهير الزمالك (فيديو)

زيزو
زيزو
18 حجم الخط

حرص محمد الشناوي حارس النادي الأهلي علي تقديم الدعم لزميله أحمد زيزو خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري، بعد هجوم جماهير الأبيض علي اللاعب. 

الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك

وسدد تريزيجيه أول كرات النادي الأهلي على شباك في الدقيقة 8 قبل أن يتصدي لها عواد. 

وفي الدقيقة 34 كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شيكو بانزا لكنها مرت بسلام على مرمى الشناوي.

وسدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي في الدقيقة 38 علت مرمى الزمالك.  

وفي الدقيقة 40 سدد شكو بانزا كرة راسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمى الشناوي. 

سجل أشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الاول في شباك نظيره الزمالك في الدقيقة 44 باسيست من زيزو. 

تشكيل الأهلي  لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو 

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار 

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

 

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا  

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الزمالك الأهلى والزمالك مباراة الأهلي والزمالك نادي الزمالك اخبار نادي الزمالك اخبار الأهلي السوبر السوبر المصرى أخبار السوبر المصري الزمالك والأهلي

مواد متعلقة

هل يشارك بيزيرا في مباراة قمة السوبر المصري أمام الأهلي، مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة

هشام نصر وجون إدوارد في تدريبات الزمالك قبل نهائي السوبر المصري (فيديو)

الزمالك يختتم استعداداته قبل نهائي السوبر المصري

حسام عبد المجيد يثير حالة من القلق في تدريبات الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

لقطات من ستاد محمد بن زايد قبل استضافة قمة الأهلي والزمالك (فيديو وصور)

جماهير الزمالك تشن هجوما على حكم مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر (فيديو)

"الولا ولا أهو"، جماهير الزمالك تدعم محمد شحاتة بقوة قبل مباراة بيراميدز (فيديو)

استقبال جماهير الزمالك للاعبين خلال الإحماء قبل مباراة بيراميدز (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 75 دقيقة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول 0/2 في الشوط الأول

مروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمي الزمالك

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رفض الأم لخطوبة ابنها بسبب المغالاة في المهر؟عالمة أزهرية ترد (فيديو)

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

المزيد
الجريدة الرسمية