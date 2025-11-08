عبد الرحمن سامح يتأهل لنصف نهائي سباق 50 متر بدورة التضامن الإسلامي

18 حجم الخط

تأهل عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة، لنصف نهائي سباق 50 متر فراشة، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصل عبد الرحمن سامح للدور قبل النهائي، بعد احتلال المركز الأول في التصفيات محققا زمن قدره 23.76 ثانية.

كما تأهل عبد الرحمن سامح أيضا لنصف نهائي سباق 50 متر حرة، بعد احتلال المركز الأول في التصفيات بزمن قدره 22.87 ثانية.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، الجودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

