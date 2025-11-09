الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

تأهل عبد الرحمن عبد الغني لنصف نهائي الجودو في دورة التضامن الإسلامي

عبد الرحمن عبد الغني،
عبد الرحمن عبد الغني، فيتو
تأهل عبد الرحمن عبد الغني لاعب المنتخب الوطني للجودو، للدور قبل النهائي من منافسات وزن 81 كجم، بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصل عبد الغني إلى الدور قبل النهائي، بعد الفوز في الدور الأول على لاعب قيرغستان تيجان ألماسيان، ثم فوز جديد في الدور ربع النهائي على لاعب الإمارات عمروف جادجيموراد.

وكان منتخب الجودو قد حصد برونزيتين خلال مشاركته في منافسات اليوم الأول من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك من خلال يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وتسنيم رشدي في منافسات وزن 57 كجم.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

