الأحد 09 نوفمبر 2025
عصام كامل

الجودو، صفا سليمان تخسر أمام لاعبة أوزبكستان في دورة التضامن الإسلامي

خسرت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، أمام لاعبة أوزبكستان كوربانباييفا إيريسخون، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتحولت صفا سليمان للعب دور الترضية والمنافسة على حصد الميدالية البرونزية لمنافسات وزن فوق 78 كجم، بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وكان منتخب الجودو قد حصد برونزيتين خلال مشاركته في منافسات اليوم الأول من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك من خلال يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وتسنيم رشدي في منافسات وزن 57 كجم.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

