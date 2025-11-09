الأحد 09 نوفمبر 2025
محمد عبده يتأهل لنصف نهائي الجودو في دورة التضامن الإسلامي

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو
تأهل محمد عبده لاعب المنتخب الوطني للجودو، للدور قبل النهائي من منافسات وزن +100 كجم، بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصل محمد عبده إلى الدور قبل النهائي، بعد الفوز في ربع النهائي على اللاعب السنغالي نداي مباجنيك، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

وكان منتخب الجودو قد حصد برونزيتين خلال مشاركته في منافسات اليوم الأول من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك من خلال يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وتسنيم رشدي في منافسات وزن 57 كجم.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

