كأس السوبر المصري، موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد آل نهيان مواجهة فريقا بيراميدز وسيراميكا عصر اليوم الأحد، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري التي تستضيفه مدينة أبو ظبي بالإمارات.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا والقنوات الناقلة 

وتنطلق بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا الربع عصر اليوم الأحد، الموافق 9 نوفمبر، على استاد آل نهيان في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري التي تستضيفه مدينة أبو ظبي بالإمارات.


مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويسعى كلا الفريقين؛ بيراميدز وسيراميكا، إلى تحقيق الفوز لاقتناص المركز الثالث بالبطولة المحلية بعدما خسرا المنافسة على اللقب.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.  

 

سيراميكا
سيراميكا، فيتو

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

وخسر بيراميدز من الزمالك بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخسر سيراميكا من الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

طاقم حكام إماراتي يدير مباراة بيراميد وسيراميكا 

السوبر المصري، وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات، أسماء حكام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، المقرر إقامتها اليوم الأحد.

ويدير مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث طاقم حكام إماراتي بقيادة عمر محمد آل علي.. ويتكون الطاقم كاملا من: 

طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو
طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو

 

 

