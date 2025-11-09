الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح ضد مرموش، ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش
18 حجم الخط

يشهد الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول في السادسة والنصف مساء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

مان سيتي ضد ليفربول


وتحظى قمة مانشستر سيتي وليفربول بمتابعة الجماهير المصرية بسبب الثنائي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مان سيتي.

قمة ليفربول ومانشستر سيتي

ودائمًا ما تكون الإثارة والمتعة عنوان موقعة ليفربول ومان سيتي نظرًا لقمة المنافسة بين الفريقين في السنوات الماضية.

 

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز الرابع.

ويمتلك ليفربول 18 نقطة في المركز السادس.

وتحمل المواجهة الرقم 199 بين الفريقين في جميع المسابقات، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وفاز ليفربول في 95 مباراة، بينما حقق مانشستر سيتي الانتصار في 52 لقاء. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ليفربول في 23 من أصل 56 مباراة، مقابل 21 تعادلًا و12 هزيمة، أما خارج أرضهم، فقد فاز الريدز في خمس مباريات، مقابل 10 هزائم و13 تعادلًا.

 

سيتي وليفربول قمة بعد التالق الاوروبي

تأتي القمة المرتقبة في توقيت مثالي للفريقين بعد تألقهما الأوروبي في منتصف الأسبوع. 

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني برباعية مقابل هدف، بينما حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على ريال مدريد بهدف من دون رد في معقله "ملعب أنفيلد"، ليعيد التوازن إلى صفوفه بعد فترة من الاضطراب والنتائج السلبية.

المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي تسلّم قيادة ليفربول في الموسم الماضي أعاد الانضباط إلى المنظومة الدفاعية التي عانت بشدة في الأسابيع الماضية. 

وبعد سلسلة من أربع هزائم متتالية أطاحت بالريدز من الصدارة إلى المركز الثالث استعاد الفريق توازنه بانتصارين متتاليين أمام أستون فيلا (2-0) وريال مدريد (1-0)، حافظ خلالهما على نظافة شباكه.

وبينما يسعى مانشستر سيتي لاستعادة الزخم بعد نتائج متذبذبة في الجولات القليلة الماضية، يدخل ليفربول اللقاء بأمل الاقتراب من الصدارة من جديد.

إنها مواجهة تجمع بين القوة الهجومية الطاغية لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، وصلابة ليفربول الدفاعية التي عادت لطبيعتها نوعا ما، في مشهد يعيد للأذهان ذروة التنافس بين مدرب الريدز السابق يورجن كلوب، ومدرب السيتي بيب جوارديولا في مواسم المجد القريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وليفربول ليفربول مانشستر سيتي مان سيتي ضد ليفربول قمة ليفربول ومانشستر سيتي

مواد متعلقة

قمة تحبس الأنفاس بين ليفربول ومانشستر سيتي، صلاح يتحدى مرموش وينتظر رقما قياسيا جديدا، وجوارديولا على موعد مع التاريخ

صلاح ومرموش من إنجلترا للعين استعدادا لمعسكر نوفمبر

الأكثر قراءة

إحداهما بدأت وتستمر ساعات، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضرب طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع يهز عرش الموز والتفاح وارتفاع العنب 8 جنيهات

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

بمشاركة 30 دولة، اليوم انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

أخبار مصر: استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري، بشرى عن أرض الزمالك بأكتوبر، نهائي السوبر المصري، تحذير من مسكنات الصداع

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن المقرمشة، مقبلات سريعة وشهية

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية