الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، بيراميدز يواجه سيراميكا في صراع المركز الثالث بالسوبر المصري

بيراميدز وسيراميكا،
بيراميدز وسيراميكا، فيتو
18 حجم الخط

يلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا الربع عصر اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ستاد آل نهيان في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري التي تستضيفه مدينة أبو ظبي بالإمارات.


مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويسعى كلا الفريقين بيراميدز وسيراميكا إلى تحقيق الفوز لاقتناص المركز الثالث بالبطولة المحلية بعدما خسرا المنافسة على اللقب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.  

 

سيراميكا
سيراميكا

 

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا


وخسر بيراميدز من الزمالك بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخسر سيراميكا من الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

 

طاقم حكام إماراتي يدير مباراة بيراميد وسيراميكا 

السوبر المصري، وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات، أسماء حكام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، المقرر إقامتها اليوم الأحد.

ويدير مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث طاقم حكام إماراتي بقيادة عمر محمد آل علي.. ويتكون الطاقم كاملا من: 

طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو
طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر المصري السوبر المصرى مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر مباراة بيراميدز وسيراميكا بيراميدز سيراميكا مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

مواد متعلقة

السوبر المصري، شاهد المران الختامي لبيراميدز استعدادا لمواجهة سيراميكا

تشيلسي يكتسح وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة ويقفز للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي

ميلان يكتفي بالتعادل مع بارما 2-2 وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

عمرو الحديدي يحذر توروب: لا تبدأ بمروان عطية وأليو ديانج في وسط الأهلي

محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على بارما 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

عمرو السولية: طوينا صفحة الأهلي وسنفوز على بيراميدز (صور)

الأكثر قراءة

إحداهما بدأت وتستمر ساعات، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضرب طقس اليوم

ارتفاع مفاجئ بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع يهز عرش الموز والتفاح وارتفاع العنب 8 جنيهات

غرفة عمليات مستقبل وطن تستأنف أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

انخفاض السلفات واليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم الأحد في الأسواق

بمشاركة 30 دولة، اليوم انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شاهد، كيف استعدت الوادي الجديد لانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية